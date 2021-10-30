В Витебске в парке на набережной “поселилась” парочка медведей. Фотофакт
30/10/21 •
На улице Калинина установили медведей из искусственной травы.
Банкротится очередной совхоз, теперь в Верхнедвинском районе
29/10/21 •
В Верхрнедвинском районе начало банкротство коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия «Борковичи».
Жительница Новополоцка принесла в банк фальшивые 100 евро, работники вызвали милицию
29/10/21 •
Поддельную банкноту достоинством 100 евро пыталась обменять в банке жительница Новополоцка.
Треть респондентов оценивает уровень медицины в Витебске, как низкий — опрос облздрава
29/10/21 •
Более 30% респондентов в опросе управление здравоохранения Витебского облисполкома оценили уровень медицины в Витебске, как низкий.
В Витебске открыли еще один центр вакцинации против COVID-19. Узнали, где?
29/10/21 •
Третий пункт вакцинации против COVID-19, размещенный вне медучреждения, появился в Витебске. Где он работает?
Еще 200 пакетов для трупов закупает Витебская областная клиническая больница, в сентябре она уже купила 200 мешков
28/10/21 •
Очередную партию в 200 мешков для трупов закупает Витебская областная клиническая больница, они подорожали.
IFMC снова не будет — фестивалю современной хореографии в Витебске переносят из-за COVID-19
28/10/21 •
Из-за сложной эпидемической ситуации в Беларуси организаторы отказались от проведения в этом году XXXIII Международного фестиваля современной хореографии в Витебске.
Российские СМИ сообщили о суициде Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, в СИЗО Витебска
28/10/21 •
В следственном изоляторе Витебска совершил самоубийство подозреваемый в убийстве банкира Михаила Яхонотова и его семьи Андрей Скрипкин — российские СМИ.
В Витебске появились бигборды с призывом вакцинироваться от коронавируса. Фотофакт
28/10/21 •
В Витебске появились бигборды, призывающие горожан сделать прививку от коронавируса. Один из них корреспондент "ННВ" заметил на остановке на площади Ленина напротив филармонии.
Семь деревень исчезли в Городокском районе
28/10/21 •
В Городокском районе стало меньше на семь деревень, изменения затронули пять сельсоветов.
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