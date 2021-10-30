Бобров обвинили в уничтожении посадок в Витебске. Зверушек будут отлавливать

В Витебске бобров обвинили в уничтожении деревьев, посаженных в пойме Витьбы в т.н. День народного единства. Вредителей будут отлавливать.

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