В Витебске парень угрожал ножом работницам кафе, чтобы те вернули его воображаемую девушку

Іван Дзедушкін • 18/1/23 19:56 • Крымінал

В Витебске 31-летний мужчина ворвался в кафе и угрожал работницам ножом, он считал, что те похитили его девушку.



Нападение произошло вечером, житель пригорода Витебска зашел в кафе и проник в служебное помещение, где находились повар и заведующая.

Там парень стал угрожать женщинам физической расправой. При этом он пугал их принесенным с собой ножом.

Работницы кафе смогли нажать тревожную кнопку и вызвать сотрудников отдела Департамента охраны МВД. Те скрутили нападавшего, при этом он, как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, не отдавал отчета своим действиям.

Силовикам молодой человек пытался объяснить, что хочет освободить свою девушку, якобы похищенную работниками общепита свою девушку. При этом, как позже выяснится, в реальности у него никакой подруги не было.

В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за угрозу убийством.