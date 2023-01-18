Уголовное дело возбудили в отношении сельчанина, забравшего требуху сбитого машиной лося

Ігар Арцюх • 18/1/23 15:02 • Экалогія

В Сенненском районе возбудили уголовное дело в отношении жителя деревни Пламя, который нашел на обочине дороги сбитого лося, выпотрошил его и забрал себе требуху и часть мяса.



Туша самца лося-сеголетка была обнаружена на обочине автодороги Витебск-Орша. По внешним признакам животное погибло в результате ДТП, однако туша была выпотрошена и с задней части вырезано мясо.

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По следам обуви и шин велосипеда инспекторы вышли на частный дом в деревне Пламя. На передней вилке велосипеда, стоявшего во дворе, нашли кровь. А в ходе осмотра домовладения, на чердаке бани — пакеты с частями дичи, спрятанные под насыпью сена.

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В ходе разбирательства выяснилось, что сельчанин, ехавший по автодороге на велосипеде, обнаружил на обочине тушу лося. Он решил, что будет жалко, если пропадет столько дичи и при помощи ножа разделал тушу сбитого животного.

С собой мужчина забрал почки, печень и мясо, после чего на велосипеде направился домой, где спрятал незаконно перемещенную продукцию.

В результате в его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 282-1 УК — незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Теперь сельчанину грозит до четырех лет лишения свободы.