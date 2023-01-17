В Витебске выпало 86% месячной нормы осадков

Сяржук Серабро • 17/1/23 14:13 • Экалогія

За первую половину января в Витебске выпало 85,9% от месячной нормы осадков.



На утро 16 января количество осадков, выпавших в областном центре, составляет 49 миллиметров при месячной норме 57 миллиметров.

За последние 36 часов в Витебске выпало 12 миллиметров осадков — более пятой части месячной нормы. Высота снежного покрова в городе достигла 13 сантиметров.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время в Витебске ожидается выпадение дождя с мокрым снегом, а также образование тумана. Температура атмосферного воздуха к вечеру среды может достигнуть +7 °C.