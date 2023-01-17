Еще одна женщина будет руководить районом в Витебской области, она тоже учительница

Сяржук Серабро • 17/1/23 16:25 • Палітыка

Лукашенко назначил Ирину Полякову председателем Городокского райисполкома, это вторая женщина на такой должности в Витебской области.



Госпоже Поляковой 43 года, она замужем, имеет сына и дочь. Окончила Витебский государственный университет по специальности «История и белорусский язык и литература». Позже училась в Академию управления по специальности «Государственное и местное управление».

Работала ассистентом кафедры экономической теории и истории ВГАВМ; воспитателем Бабиничского детского сада; заместителем директора по идеологической работе СПК «Ольговское»; председателем Витебской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Ирина Полякова неоднократно избиралась депутатом Бабиничского сельского Совета депутатов и депутатом Витебского районного Совета депутатов 27-го и 28-го созывов. Сейчас депутат Палата представителей Национального собрания седьмого созыва от Городокского избирательного округа №21.

До назначения на эту должность госпожи Поляковой единственной женщиной-предриком в Витебской области была** Галина Унукович**, которая с 2020 года возглавляет Бешенковичский райисполком. Примечательно, что она тоже учительница, правда, начальных классов.

На пост главы администрации Железнодорожного района Витебска назначен Александр Сысоев, который с 2016 года занимал должность управляющего делами Витебского областного исполнительного комитета. Он сменит в кресле руководителя одного из районов Витебска Алексея Героева, занявшего его в горячем 2020 году.

В свою очередь должность управляющего делами Витебского облисполкома займет Юрий Пернач, бывший до этого начальником управления делами.

Также Лукашенко назначил нового ректора Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, им стал Алексей Чуканов. До этого 7 лет ВГМУ руководил Анатолий Щастный. До назначения в Витебск Чуканов возглавлял Белорусскую медицинскую академию последипломного образования.