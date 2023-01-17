Бюджет Витебской области сформирован с профицитом почти в 80 млн. руб.

Ігар Арцюх • 17/1/23 17:03 • Эканоміка

Бюджет Витебской области на 2023 год сформирован с минимальным профицитом в 78 548 116 рублей.



27 декабря прошлого года депутаты облсовета утвердили расходы областного бюджета в размере 2 204 883 737 рублей при планируемых доходах региона в сумме 2 283 431 853 рубля.

По сравнению с предыдущим годом, запланированные в бюджете расходы выросли на 23%, а по сравнению с 2021 годом — почти на 47%.

Лимит долга облисполкома и Витебского областного Совета депутатов на 2023 год установлен в размере 717 063 287 рублей.