Где в Витебске можно окунуться в прорубь на Крещение? Список купелей

ННВ • 16/1/23 13:22 • Рэлігія

На православный праздник Крещения Господня в Витебске и возле города будет пять купелей, где желающие могут окунуться. Всего в Витебской области в этом году будет 39 таких мест.



Список специально оборудованных прорубей для крещенского купания опубликован УМЧС по Витебской области:

г. Витебск: закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня по ул. 39-й Армии).

Витебский район: д.Вороны Вороновского с/С, купель возле оздоровительного лагеря «Дружба», озеро «Бернское», д.Лужесно Мазоловского с/С, купель возле «Храма Вознесения Господня», (вне акватории р. Западная Двина), аг.Новка, ул. Сметанина,1а Новкинского с/С, оз. Новкинское, а.г. Зароново, Зароновский с/С, оз. Зароновское, оз. Пестуница.

Городокский район: г. Городок ул. К.Маркса (криница).

Миорский район: оз. Обстерно д. Мурашки (детский санаторий «Росинка»), д. Скривцы Язненский с/С, Источник Святого Иоанна Крестителя, г. Миоры, ул. Кирова, д.2, оз. Миорское.

Браславский район: оз. Дривяты г. Браслав, спасательная станция Браславского ОСВОДа.

г. Новополоцк: оз. Люхово на территории воднолыжной базы учреждения «СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова», микрорайон Боровуха оз. Велье, ул. Набережная в районе д. №1.

Лиозненский район:зона отдыха «Лесные карьеры», г.п. Лиозно, купель д.Добромысли.

г.Полоцк : водохранилище «Бельчица».

Бешенковичский район: г.п.Бешенковичи, , вдоль ул. Витебское шоссе (водоем «Чистые пруды»).

Глубокский район: оз.Беглец, г. Глубокое, оз. Мушкат г. Глубокое, Глубокский р-н, Прозорокский с/С, «Крынiца Святого Яна».

Дубровенский район: Крыница в урочище «Киреевская роща», в районе д.Лопыри.

Толочинский район: закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в м. Скрипутево), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в аг. Серкавицы), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня а.г. Друцк вблизи замкового комплекса), закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря г.Толочина).

Ушачский район: оз. Должина ДУП санаторий «Лесные Озера».

Шумилинский район: озеро Лесковическое (центральный пляж) д.Лесковичи Светлосельский с/С, оз. Cвятое (около святого колодца) д.Победа Ловжанский с/С.

Докшицкий район: г.Докшицы ул.Советская (городское озеро), г.п Бегомль ул.Советская Бегомльского с/С (пруд), д. Буй Крипульский с/С (купель).

Чашникский район: город Новолукомль оз.Лукомльское.

Сенненский район: г.Сенно (городская купель), д. Рябцево Богушевский с/С.

Верхнедвинский район: водоем по ул. Советской г.Верхнедвинск.

Лепельский район: оз. Святое г.Лепель.

Оршанский район: г. Орша р. Днепр, д.Лютинцы ист. Св. мученика Пателеймона.

Поставский район¨ Городской парк г.Поставы ул.Советская.

В таких специально оборудованных местах в ночь на 19 января обычно дежурят спасатели или медики, которые следят за соблюдением мер безопасности во время столь экстремального ритуала, как купание в ледяной воде.