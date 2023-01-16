Автобус сбил женщину на улице Гагарина в Витебске
Утром 16 января в Витебске пешеход попала под колеса автобуса на улице Гагарина.
ДТП произошло в районе дома №29. 54-летний водитель автобуса «МАЗ» при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, переходившую улицу.
По предварительной информации ГАИ, она пересекала проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора для пешеходов.
В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Ночью в Витебске начался снегопад, который продолжается до этого времени. К девяти часам утра в областном центре выпало 8 миллиметров осадков, высота снежного покрова выросла до 10 сантиметров. Дальность горизонтальной видимости из-за погодных условий снижалась до 600 метров.
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