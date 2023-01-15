Еще один человек погиб в столкновении с фурой, ДТП произошло в Толочинском районе

Іван Дзедушкін • 15/1/23 19:17 • Здарэнні

14 в Витебской области произошло еще одно столкновение между легковым автомобилем и большегрузом, в результате которого погиб человек.



Около 10:00 в Толочинском районе 61-летняя минчанка на автомобиле «Kia» врезалась в стоящую фуру «DAF».

произошло около 10 часов в Толочинском районе на 515-м километре автодороги М-1.

По предварительной информации, на 515-м километре трассы женщина совершила наезд на остановившийся на проезжей части грузовой автомобиль с полуприцепом.

Остановка фуры произошла из ЧП — грузовик занесло на зимней дороге и развернуло на 180 градусов.

В результате этого ДТП 65-летний пассажир «Kia» получил тяжелые травмы и скончался на месте, водитель также была травмирована, ее госпитализировали в реанимационное отделение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что днем ранее легковушка столкнулась с фурой в Оршанском районе, там погиб водитель легкового автомобиля.