Еще один человек погиб в столкновении с фурой, ДТП произошло в Толочинском районе
14 в Витебской области произошло еще одно столкновение между легковым автомобилем и большегрузом, в результате которого погиб человек.
Около 10:00 в Толочинском районе 61-летняя минчанка на автомобиле «Kia» врезалась в стоящую фуру «DAF».
произошло около 10 часов в Толочинском районе на 515-м километре автодороги М-1.
По предварительной информации, на 515-м километре трассы женщина совершила наезд на остановившийся на проезжей части грузовой автомобиль с полуприцепом.
Остановка фуры произошла из ЧП — грузовик занесло на зимней дороге и развернуло на 180 градусов.
В результате этого ДТП 65-летний пассажир «Kia» получил тяжелые травмы и скончался на месте, водитель также была травмирована, ее госпитализировали в реанимационное отделение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Напомним, что днем ранее легковушка столкнулась с фурой в Оршанском районе, там погиб водитель легкового автомобиля.
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