Эксгибиционисту, показывавшему гениталии несовершеннолетней в Витебске, дали штраф

Іван Дзедушкін • 15/1/23 22:47 • Грамадства

Недавно в Витебске завершился суд над мужчиной, который демонстрировал половые органы на улицах города.



Витеблянин был задержан на проспекте Фрунзе, после того как в милицию позвонила девушка и сообщила, что около 21:30 возле парка неизвестный мужчина приблизился к ней и показал гениталии.

Кроме заявительницы эксгибиционист успел продемонстрировать свое «достоинство» еще двум девушкам, в том числе — несовершеннолетней. Кроме того, он совершал перед ними иные действия сексуального характера.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он пьян — в его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

27 декабря суд Октябрьского района Витебска признал мужчину виновным в хулиганстве, на основании части 1 статьи 339 УК его приговорили к штрафу в размере 1120 рублей. Кроме того, витеблянина будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.