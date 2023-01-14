Витебские гимназисты привезли «Хрустального зубра» и завершили год несколькими победами в интеллектуальных играх

Сяржук Серабро • 14/1/23 19:38 • Адукацыя

Удачным выдался декабрь для команды «Ёжики-интеллектуалы» из витебской гимназии №1 имени Жореса Алферова: несколько побед, в том числе — «Хрустальный зубр».



Команда в составе Эниса Каплана, Полины Смертьевой, Арины Мурашко, Авивы Рогатниковой, Софьи Бабичевой и Михаила Грибунова стала победителем республиканского турнира по интеллектуальным играм «Хрустальный зубр» среди учащихся 7-9 классов, который проходил с 9 по 11 декабря в «Зубрёнке».

Как рассказал «ННВ» тренер команды Алексей Галкин, соперниками витебских школьников стали 28 лучших интеллектуальных команд со всех областей Беларуси.

В напряженной борьбе команда «Ёжики-интеллектуалы» стала призёром всех зачётных игр и по праву завоевала главный трофей турнира – приз «Хрустальный зубр».

Кроме того, гимназисты заняли третье место среди школьников по командной «Своей игре» на Кубке княгини Ольги-2022, который проходил в областном центре 27 декабря. А среди 8-9 классов на этом турнире ребята выиграли зачет.