В Витебске умер Игорь Нестеров

Сяржук Серабро • 14/1/23 21:56 • Грамадства

Журналистское сообщество и общественность Витебска понесли очередную утрату — после тяжелой болезни на 62-м году из жизни ушел Игорь Нестеров.



Родившийся в Казахстане 9 февраля 1961 года Игорь Нестров приехал в Витебск в 1987 году, после окончания ленинградского ВУЗа. С тех пор его жизнь была связана с нашим городом.

В 90-е Нестеров был депутатом Витебского горсовета, где отстаивал права горожан. Например, в 1997 году он развернул общественную кампанию по возобновлению трансляции в Витебске телеканала НТВ.

С телевидением был связан и один из его издательских проектов — газета с телепрограммой «Телевестник». Также в 1999 году Игорь Нестеров стал главным редактором бизнес-газеты «Витебские деловые новости», которая пыталась правдиво освещать экономику региона. Также Нестеров оказывал помощь в выпуске знаменитого литературно-публицистического журнала «Идиот».

Спектр интересов Игоря Нестерова был чрезвычайно широк, он мог участвовать в сплаве по Двине на плоту из пластиковых бутылок, писать стихи и стать организатором городского клуба любителей пива.

Болезнь подточила силы Игоря Нестерова, и 13 января его сердце перестало биться, до 62-летия оставалось менее месяца…

Прощание состоится завтра, 15 января, в ритуальном зале на улице Гагарина, 4. Время церемонии — с 12:00 до 13:00.