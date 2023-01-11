Витебский облисполком поднял тарифы на принудительную буксировку и хранение на штрафстоянке авто

Сяржук Серабро • 11/1/23 23:16 • Эканоміка

Новые тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей на штрафстоянку и хранение их там установил Витебский облисполком, они выросли в 1,5-2 раза.



Предыдущий раз стоимость работ по принудительной отбуксировке, а также хранению отбуксированных транспортных средств была установлена еще в 2014 году, при деноминации 2016 года в тарифах лишь откинули лишние нули.

Согласно решению облисполкома от 30 декабря 2022 года, принудительная эвакуация автомобиля будет стоить 45 рублей, а не 30, как раньше. Стоимость хранения машины на штрафстоянке в первые трое суток обойдется по 6 рублей в сутки, а затем — по 4 рубля 60 копеек в сутки, раньше эта услуга стоила 3 рубля в сутки.