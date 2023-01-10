В Поставах завершился суд над мастером, который 20 лет заставлял рабочих трудиться на его личной фазенде

Сяржук Серабро • 10/1/23 22:52 • Эканоміка

Более 20 лет начальник заставлял рабочих железной дороги обрабатывать его личный участок, пока в августе 2021 года бригада не написала коллективное письмо на имя начальника Витебского отделения Белорусской железной дороги.



На скамье подсудимых оказался мужчина, который с 1986 года работал мастером одного из производственных участков дистанции защитных лесонасаждений.

По данным следствия с осени 2000 года по весну 2021 года начальник заставлял подчиненных трудится в его интересах. Всего на «фазенде» у мастера побывали 15 человек.

Они косили и сушили ему сено, сажали и выкапывали картошку, помогали строить и ремонтировать постройки, а также резать свинью.

Рабочие почему-то молчали о такой эксплуатации. По крайней мере, вышестоящее начальство железной дороги на суде утверждало, что ничего о подобных нарушениях не знало.

При этом они копили компромат на начальство: к делу приложены фото и видеозаписи, где рабочие участка гребут для мастера сено и копают картошку, на одном из видео потерпевший даже поднимает руку и кричит: «Мы рабы!».

Кроме того, сельчанин, как должностное лицо, использовал в личных целях служебные автомобиль «УАЗ» и трактор «МТЗ».

Всего же его действия, по оценке суда, своими действиями мастер нанес железной дороге ущерб на общую сумму не менее 8058 рублей 2 копеек.

На суде вину мужчина признал лишь частично. В основном он утверждал, что привлекал рабочих для работы в личном подсобном хозяйстве только в нерабочее время. А сено они заготавливали для служебной лошади, которой пользовались все.

16 декабря суд Поставского района признал уже бывшего мастера виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. На основании части 2 статьи 424 УК его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в 9600 рублей. Однако исполнение основного наказания в виде лишения свободы коррупционеру отсрочили на два года.