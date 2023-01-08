Витеблян просят высказаться о работе троллейбуса №15

ННВ • 08/1/23 20:00 • Падзеі

ОАО «Витебскоблавтотранс» проводит «горячую линию» по вопросам организации движения троллейбусного маршрута №15.



Телефонный опрос проводится с целью улучшения качества транспортного обслуживания, получения объективной информации о потребностях транспортных корреспонденций со стороны пассажиров, сообщает сайт акционерного общества.

Звонить на «горячую линию» можно будет 9 и 10 января с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 17:00 по номеру телефона 48-06-27.

Троллейбусный маршрут №15 появился в Витебске в августе 2020 года, в ноябре 2021 года он претерпел изменения.