Фоторепортаж с рождественской службы в Свято-Успенском соборе Витебска

• 07/1/23 21:33 • Рэлігія

В ночь с 6 на 7 января архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий возглавил божественную литургию в Свято-Успенском соборе Витебска.
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий во время рождественской службы в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Рождественская ночь в северной столице выдалась морозная, столбик термометра опускался ниже -20 градусов по Цельсию, поэтому прихожан в главном православном храме Витебска собралось не очень много.

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Городские и областные власти тоже решили отложить посещение храма до дневного молебна, на ночной службе присутствовал только председатель облсовета Владимир Терентьев.

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Впрочем, желающие могли посмотреть праздничную службу из тепла — прямую трансляцию этой литургии вело областное телевидение.

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Епископ Друцкий Евсевий во время рождественской службы в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий во время рождественской службы в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Божественная литургия на Рождество в Свято-Успенском соборе Витебска. Фото Сергея Серебро

Вид на Двину и Свято-Успенский собор в Витебске. Фото Сергея Серебро

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