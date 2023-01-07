Фоторепортаж с рождественской службы в Свято-Успенском соборе Витебска
В ночь с 6 на 7 января архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий возглавил божественную литургию в Свято-Успенском соборе Витебска.
Рождественская ночь в северной столице выдалась морозная, столбик термометра опускался ниже -20 градусов по Цельсию, поэтому прихожан в главном православном храме Витебска собралось не очень много.
Городские и областные власти тоже решили отложить посещение храма до дневного молебна, на ночной службе присутствовал только председатель облсовета Владимир Терентьев.
Впрочем, желающие могли посмотреть праздничную службу из тепла — прямую трансляцию этой литургии вело областное телевидение.
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