В Витебской области КГК обнаружил, что инвесторы, купившие недвижимость за оду базовую, оставляют ее заброшенной

Ігар Арцюх • 06/1/23 20:28 • Эканоміка

Ряд райисполкомов Витебской области не принимает мер по возврату в коммунальную собственность объектов недвижимости, приобретенных за одну базовую величину и не введенных в эксплуатацию.



В ходе проверки вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества, приобретенного за одну базовую величину, КГК обнаружил, что иногда инвесторы не выполняют условия договоров купли-продажи таких объектов в части начала их эксплуатации. В итоге здания разрушаются и приходят в неудовлетворительное состояние. При этом в райисполкомы не прилагали усилий, по возврату недвижимости в коммунальную собственность.

Так, здания школ в двух деревнях Лиозненского района долгое время оставались у покупателей, которые не вкладывали средства в ремонт объектов. Аналогичные факты установлены в Бешенковичском, Городокском, Глубокском, Миорском и Оршанском районах.

В результате Комитет госконтроля Витебской области предложил районным исполнительным комитетам принять меры по недопущению подобных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.