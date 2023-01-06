Рождественское приветствие архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия

ННВ • 06/1/23 16:24 • Рэлігія

«Христос рождается—славьте! Христос с Небес—встречайте! Христос на земле—возноситесь! Воспойте Господу вся земля!» — торжествует, ликует Церковь Православная в эти святые дни. Христос рождается.



Своим молитвенным присутствием на богослужении мы становимся свидетелями, участниками этого события. Родившийся в Вифлеемской пещере Спаситель зовет нас к себе. Каждый человек может прийти в Его Святую Семью и остаться в Ней на веки веков. Встреча с Христом полностью меняет жизнь человека. Рождеством Христовым преграда разрушена, и меч херувимский, преграждающий вход в рай, отступает; врата рая открываются, и человек возвращается к древу жизни, от которого вновь вкушает нетленные плоды. В Господе нашем Иисусе Христе всем людям возвращается та богоподобная свобода, которую Адам и мы, его потомки, утратили через грех и отпадение от Бога. Величайшее чудо Боговоплощения в том, что, совершившись однажды в истории, оно происходит в душе каждого человека, приходящего ко Христу. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом.

В эти светлые дни я желаю всем жителям Витебщины, чтобы праздник прошел молитвенно, с осознанием его духовно-нравственного значения. Пусть Рождество Христово станет нашим возрождением во Христе. Пусть наши души наполнятся благодатью, а в сердцах пребудут мир и спокойствие, ибо «нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог!».

Via vitprav.by