Под Езерищем поезд «Пересвет» протаранил микроавтобус

Іван Дзедушкін • 06/1/23 16:46 • Здарэнні

Утром 6 января в Городокском районе произошло столкновение грузового поезда с микроавтобусом.



Приблизительно в 9:15 тепловоз 2ТЭ25КМ-0530 «Пересвет», тянущий грузовой состав, протаранил «Ford Transit», застрявший на переезде.

По информации ГАИ, прямо на переезде у грузового микроавтобуса произошла поломка. Водитель и пассажирка успели покинуть салон авто до столкновения с поездом.

Грузовой железнодорожный состав выехал на закруглении железнодорожных путей, после того застрявший автомобиль был замечен, не смотря на все предпринятые меры, избежать столкновения с ним не удалось.

В результате происшествия люди не пострадали. Задержка в движении грузового поезда составила 3 часа 34 минуты. По ЧП на железной дороге проводится проверка.