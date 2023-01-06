Под Езерищем поезд «Пересвет» протаранил микроавтобус

• 06/1/23 16:46 • Здарэнні

Утром 6 января в Городокском районе произошло столкновение грузового поезда с микроавтобусом.
Под Езерищем поезд «Пересвет» протаранил микроавтобус. Фото ГАИ

Приблизительно в 9:15 тепловоз 2ТЭ25КМ-0530 «Пересвет», тянущий грузовой состав, протаранил «Ford Transit», застрявший на переезде.

По информации ГАИ, прямо на переезде у грузового микроавтобуса произошла поломка. Водитель и пассажирка успели покинуть салон авто до столкновения с поездом.

Под Езерищем поезд «Пересвет» протаранил микроавтобус. Фото ГАИ

Грузовой железнодорожный состав выехал на закруглении железнодорожных путей, после того застрявший автомобиль был замечен, не смотря на все предпринятые меры, избежать столкновения с ним не удалось.

В результате происшествия люди не пострадали. Задержка в движении грузового поезда составила 3 часа 34 минуты. По ЧП на железной дороге проводится проверка.

            
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