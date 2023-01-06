Лучоса вышла из берегов и затопила мост Сенненском районе, отрезана одна деревня
5 января из-за подъема уровня воды в реке Лучоса произошло подтопление участка дороги возле деревни Александрия Сенненского района.
Паводковые воды затопили участок дороги протяженностью 80 метров, максимальный уровень воды в месте подтопления составляет 1 мер.
По состоянию на шесть часов утра 6января с деревней Александрия отсутствует транспортное сообщение, организованна лодочная переправа, сообщается пресс-службой МЧС.
Как «ННВ» писали ранее, 2 января затопило автомобильный мост в Лиозненском районе.
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