Серия краж прокатилась по дачным поселкам Витебщины, орудовала целая шайка
Милиция заявила о задержании шайки воров, которая обокрала дачи жителей Витебщины на 10 000 рублей.
С конца октября и до середины декабря в ночное время злоумышленники взламывали дверные замки дачных домов, хозяйственных построек и похищали электроинструменты и продукты питания.
К совершению преступлений группа тщательно готовилась: с утра на автомобиле воры выезжали на предполагаемое место преступления, осматривались, а ночью приезжали снова. С собой брали сменную одежду и орудия взлома.
После совершения преступлений похищенные инструменты привозили в квартиру одного из похитителей, после чего сбывали знакомому скупщику.
По подозрению в совершении серии этих краж были задержаны четверо безработных в возрасте от 22 до 37 лет. Один из них ранее судим за кражу, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
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