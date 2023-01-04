Три автомобиля столкнулись в Витебске на проспекте Строителей
4 января на перекрестке проспекта строителей и улицы Петруся Бровки в Витебске произошло столкновение сразу трех автомобилей.
48-летний водитель «Peugeot», ахавший по улице Петруся Бровки со стороны Московского проспекта, при осуществлении левого поворота на проспект Строителей, по предварительной информации, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
В результате этого «Peugeot» совершил столкновение с легковым автомобилем «Volvo» и грузовиком «МАЗ», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
В результате ДТП водители и пассажиры транспортных средств не пострадали и после осмотра медиками были отпущены домой.
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