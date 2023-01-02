Рухнула городская новогодняя елка в Полоцке. Видео

Іван Дзедушкін • 02/1/23 13:13 • Падзеі

Вечером 1 января в Полоцке снова упала новогодняя ёлка, установленная на центральной площади города.



Главная городская ёлка рухнула в начале ночи. Первое, насколько можно судить, видео с места происшествия на площади Свободы было опубликовано в 22:57.

Согласно данным метеостанции райцентра, в это время в Полоцке скорость ветра составляла 10 метров в секунду, а скорость его порывов — 15 метров в секунду. Шел дождь.

МЧС пока ничего не сообщает об этом инциденте. На сайте районной газеты также о рухнувшей елке не упоминается.

Напомним, что подобный инцидент в этом городе произошел в канун Рождества 2015 года, тогда, 23 декабря, около десяти часов вечера площади Свободы перед горисполкомом упала украшенная к новогодним праздникам ёлка. Скорость ветра достигала 12 метров в секунду, а при порывах — 17 метров в секунду.

Кроме того, в 2017 году новогоднюю ёлку в Полоцке даже не довезли до места установки — по дороге она свалилась с трейлера.