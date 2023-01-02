Оранжевый уровень опасности продлен на вторник — в Витебске ветер будет еще сильнее

Сяржук Серабро • 02/1/23 23:08 • Экалогія

Из-за угрозы штормового ветра на 3 января в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности.



По прогнозам синоптиков во вторник на Витебщине ветер может усилиться порывами до 15-20 метров в секунду. Это соответствует 9 баллам по шкале Бофорта, то есть шторму.

Штормовой ветер способен наносить небольшие повреждения и начинает разрушать крыши зданий.

Напомним, что вечером 1 января в Полоцке рухнула главная новогодняя ёлка района, скорость порывов ветра при этом достигала только 15 метров в секунду.