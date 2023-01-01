Из-за новогодней ёлки в Витебске загорелось двенадцатиэтажное общежитие. Видео

Зоя Машэка • 01/1/23 14:24 • Здарэнні

31 декабря, на Новый год, в Витебске произошел пожар в общежитии, первой, похоже, загорелась праздничная елка.



Пожар на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития государственного предприятия «ЖРЭТ г. Витебска», расположенного на проспекте Победы, 7, начался в 20:52.

В результате пожара в фойе здания огнем была уничтожена декоративная ель, повреждены мебель и отделка потолка, закопчено помещение. Люди на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина возгорания устанавливается. Проводилась ли эвакуация жильцов общежития не уточняется.