Витебский облисполком повысил тарифы на ЖКУ и вывоз мусора

Сяржук Серабро • 31/12/22 12:47 • Эканоміка

Опубликованы решения Витебского облисполкома, которые поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению и тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.



С 1 января 2023 года кубометр водопроводной воды жителя области обойдется в 1,3542 рубля по субсидируемому тарифу и рубля 1,4809 при полном возмещении затрат. Рост, по сравнению с 2022 годом, составил 13,6 и 13,9 процента соответственно.

Тариф за канализацию составит 1,1312 рубля (субсидируемый) и 1,1464 рубля (полное возмещение). Таким образом, водоотведение подорожало на 14,04 и 14,64копейки соответственно.

Предельный максимальный тариф на техническое обслуживание дома с Нового года составит 0,1565 (был 0,1398) рубля за квадратный метр общей площади при субсидировании государством и 0,1654 (был 0,1475) рубля при полном возмещении.

На капитальный ремонт дома нужно будет отчислять 0,2138 рубля с квадратного метра общей площади, подорожание составило 1,8 копейки.

Тем, у кого в домах есть лифт, нужно будет заплатить 0,0699 рубля с квадратного метра при субсидировании государством и 0,0796 рубля — без.

Вывоз кубометра мусора в домах с мусоропроводом будет стоить 12,1478 рубля по субсидируемому тарифу и 13,3324 рубля при полном возмещении. В домах без мусоропровода — 11,6022 и 13,2356 рубля соответственно. Эти тарифы тоже выросли примерно на 14%.