Последние кадры уходящего года: в Витебске традиционный новогодний дождь

Сяржук Серабро • 31/12/22 23:10 • Турызм

Несмотря на то, что зима началась по-настоящему, встречать Новый год Витебск уже, похоже, традиционно будет в лужах.



31 декабря в Витебске все время стояла плюсовая температура — за сутки столбик термометра не опускался ниже 1,6 градуса по Цельсию.

Положительная температура и моросящий дождь практически на нет «съели» сугробы, которые природа запасала весь декабрь.

В новом году, 1 января, по прогнозам синоптиков в Витебске и вовсе будет явно не зимняя жара — атмосферный воздух в областном центре может прогреться до +10 градусов.