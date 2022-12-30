Пассажирка такси пострадала в результате в Оршанском районе — легковушка столкнулась с маршруткой
Вечером 29 декабря в Оршанском районе столкнулись такси и маршрутка, пострадал человек.
Около 21:00 неподалеку от деревни Есипово произошло столкновение микроавтобуса «Peugeot» с легковым автомобилем «Volkswagen». После этого, судя по фото, легковушка вылетела в кювет.
В результате аварии 25-летняя пассажир такси получила травмы. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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