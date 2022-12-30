Началось банкротство госпредприятия «Полоцкая мелиорация», оно задолжало более миллиона

Сяржук Серабро • 30/12/22 15:54 • Эканоміка

Из-за долгов началось банкротство Полоцкого коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем «Полоцкая мелиорация».



3 октября по решению собственника была начата ликвидация этого предприятия. Однако ликвидатор обнаружил, что по состоянию на 13 декабря государственное предприятие «Полоцкая мелиорация» задолжало кредиторам 1 004 000 рублей. В тоже время его активы оцениваются всего в 645 000 рублей: имущество на 439 000 рублей и 215 000 рублей дебиторской задолженности.

Поскольку имущества должника недостаточно для погашения его долгов, в суд было подано заявление о признании госпредприятия банкротом.

15 декабря судьёй Экономического суда Витебской области Эриком Богдасаровым было вынесено определение о возбуждении конкурсного производства по делу об экономической несостоятельности «Полоцкой мелиорации».

Напомним, что 11 ноября на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочинском районе Александр Лукашенко заявил: «Мною принято настоятельное решение, железное решение о том, что нам надо мелиорация. Даже сегодня вопрос у нас стоит шире — это не только мелиорация, это культура земледелия. Конечно, мелиорация — это основное звено. Как бы ни было тяжело, два-три года — мы должны реализовать те планы, которые когда-то наметили на десять лет».