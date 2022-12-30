МЧС предупреждает об опасно тонком льде на водоемах и реках Витебщины
На 75 водоемах и реках Витебской области выходить на лед опасно для жизни из-за его небольшой толщины.
По данным Витебской областной организации ОСВОД толщина льда не достигает 7 сантиметров на следующих водных объектах региона:
- Акватории рек Западная Двина и Днепр на всем протяжении.
- Бешенковичский район: озера – Островенское, Белое, Саро, Святое, Стригоевское, Полуозерье.
- Верхнедвинский район: озеро – Освейское.
- Глубокский район: озера – Великое, Кагальное, Петровское, Большая Плисса, Белое, Шо.
- Городокский район: озера – Черново, Берново.
- Лепельский район: озера – Лепельское, Проша, Щибот, Бобрица, Полсвиж, Лядно. Ладосно, Оконо, Боровно, Черское, реки – Эсса, Улла.
- Полоцкий район: озера – Яново, Паулье, Суя, Гомля, Белое.
- Поставский район: озера – Лучай, Четверть.
- Россонский район: озера – Клесно, Тучек, Бредно, Белое-Юховское, Ножницы, Нещердо, Селявщинское, Вальковское, Черепитицкое, Ведито, Должное, река Нища.
- Ушачский район: озера – Вечелье, Ослово, Полуозерье, Тартак, Звонь, Глубокое, Кривое, Липно, Большое Исно, Замошье, Плино, Язно, Глыбочка, Березовское, Паульское, Веркудское, Урода, Мугирино.
- Чашникский район: озера – Хотлино, Тяпино, микрорайон «Бумажная Фабрика», Белое, Поульское, Черейское, Лукомльское, обводненный карьер Гили.
- Шумилинский район: озеро Будовесь.
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