МЧС предупреждает об опасно тонком льде на водоемах и реках Витебщины

ННВ • 30/12/22 14:28 • Турызм

На 75 водоемах и реках Витебской области выходить на лед опасно для жизни из-за его небольшой толщины.



По данным Витебской областной организации ОСВОД толщина льда не достигает 7 сантиметров на следующих водных объектах региона: