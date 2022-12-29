Дополнительный транспорт пустят в Витебске в новогоднюю ночь
Узнали, как в ночь на Новый год в Витебске будет работать общественный транспорт.
Как сообщает Витебский городской исполнительный комитет, в праздничную ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года в областном центре городской транспорт будет работать до 3 часов:
Для этого в Витебске пустят дополнительные рейсы по следующим городским маршрутам:
- Троллейбус №1 «Железнодорожный вокзал – улица Правды – микрорайон Фрунзе»;
- Троллейбус №2 «Смоленский рынок – проспект Строителей – микрорайон Фрунзе»;
- Троллейбус №4 «Железнодорожный вокзал – проспект Строителей – Смоленский рынок»;
- Троллейбус №8 «Смоленский рынок – улица Правды – микрорайон Фрунзе»;
- Троллейбус №11 «Железнодорожный вокзал – улица Воинов-Интернационалистов – микрорайон Медцентр»;
- Троллейбус №15 «Керамзитовый завод – Дворец Спорта – улица Марка Фрадкина».
- Трамвай №1 «Улица Максима Горького – проспект Людникова»;
- Трамвай №7 «Улица Максима Горького – проспект Фрунзе»;
- Трамвай №8 «Улица Титова – улица Петруся Бровки».
- Автобус №2 «Площадь Победы – Керамзитовый завод»;
- Автобус №13 «Площадь Победы – поселок Мишково»;
- Автобус №99 «Площадь Победы – Тирасполь»;
- Автобус №46 «Вокзал – улица Марка Фрадкина»;
- Автобус №10 «Вокзал – микрорайон Медцентр».
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