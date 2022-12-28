За 2022 год салат Оливье подорожал в Беларуси на 12% с лишним
Готовя новогоднее застолье белорусские хозяйки заметят, что на продукты для традиционного на постсоветском пространстве праздничного салата «Оливье» они потратили значительно больше, чем в прошлом году.
По подсчетам «ННВ» новогодний тазик такого салата обойдется белорусу уже в 26 рублей 21 копейку, тогда как год назад он стоил 23 рубля 33 копейки. Всего за 12 месяцев цена выросла на 2 рубля 88 копеек, что составляет 12,3%.
Цены на ингредиенты советского «Оливье» с в одном из крупных магазинов Витебска мы нашли такие:
- Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 10 рублей 45 копеек (подорожала на 13%);
- Картофель (1 кг) — 94 копейки (подешевел на 40,9%);
- Морковь (1 кг) — 94 копейки (подешевела на 43%);
- Лук репчатый (1 кг) — 1 рубль 20 копеек (подорожал на 0,8%);
- Зеленый горошек (1 банка) — 2 рубль 54 копейки (подорожал на 53,9%);
- Маринованные огурцы (850 грамм) – 5 рубля 77 копеек (подорожали на 19%);
- Яйца (10 штук) — 2 рубля 77 копеек (подорожали на 22,6%);
- Майонез (200 грамм) – 1 рубль 69 копеек (подорожал на 61%).
Как видим, подешевели только картошка и морковка, которые в этом году уродили. Лидеры в росте цен майонез, зеленый горошек и яйца.
Если же сравнить цены салата с 2011 годом, то белорусский рубль девальвировал к «Оливье» уже в 3,83 раза.
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