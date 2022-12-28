Налетчик, напавший с ножом на кассира «Евроопт» в Витебске, сел на 5 лет

Іван Дзедушкін • 28/12/22 14:55 • Крымінал

Завершился суд над 32-летним жителем Витебска, совершившим разбойное нападение на магазин «Евроопт» на улице Карла Маркса. Он попал под амнистию.



Как сообщали «ННВ», днем 20 сентября примерно в 15:00 часов в магазин, расположенный в доме №53, зашел мужчина. Выхватив нож, он схватил одну из кассирш и стал требовать деньги. Женщина не поддалась на угрозы, и нападавший сбежал.

Его задержали на следующий день на остановке общественного транспорта. Мужчина уже был ранее судим.

19 декабря судом Железнодорожного района города Витебска витеблянин был признан виновным в совершении разбое. На основании части 1 статьи 207 УК его приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Однако, благодаря амнистии в связи с Днем народного единства обвиняемый частично освобожден от назначенного наказания — срок уменьшили на 1 год, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.