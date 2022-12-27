Парковку автомобилей запретят на ряде улиц Витебска на время новогодних праздников

Іван Дзедушкін • 27/12/22 14:56 • Падзеі

ГАИ предупреждает, что на ряде улиц Витебска в ближайшие дни будет временно запрещена парковка транспорта.



Во время проведения мероприятий в рамках акции «Наши дети» 28 декабря с 6:00 и до окончания праздничных мероприятий (примерно 18:00) будет запрещено парковаться в следующих местах:

парковка на площади Свободы;

на улице Ленина (от площади Свободы до улицы Советской);

на улице Маргелова;

на улице Богатырева (вблизи средних школ № 46 и № 47);

на проспекте Победы (в районе домов №21 копус 3,4,5).

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки автотранспорта.