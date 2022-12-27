Парковку автомобилей запретят на ряде улиц Витебска на время новогодних праздников
ГАИ предупреждает, что на ряде улиц Витебска в ближайшие дни будет временно запрещена парковка транспорта.
Во время проведения мероприятий в рамках акции «Наши дети» 28 декабря с 6:00 и до окончания праздничных мероприятий (примерно 18:00) будет запрещено парковаться в следующих местах:
- парковка на площади Свободы;
- на улице Ленина (от площади Свободы до улицы Советской);
- на улице Маргелова;
- на улице Богатырева (вблизи средних школ № 46 и № 47);
- на проспекте Победы (в районе домов №21 копус 3,4,5).
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки автотранспорта.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: