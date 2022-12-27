Парковку автомобилей запретят на ряде улиц Витебска на время новогодних праздников

• 27/12/22 14:56 • Падзеі

ГАИ предупреждает, что на ряде улиц Витебска в ближайшие дни будет временно запрещена парковка транспорта.
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

Во время проведения мероприятий в рамках акции «Наши дети» 28 декабря с 6:00 и до окончания праздничных мероприятий (примерно 18:00) будет запрещено парковаться в следующих местах:

  • парковка на площади Свободы;
  • на улице Ленина (от площади Свободы до улицы Советской);
  • на улице Маргелова;
  • на улице Богатырева (вблизи средних школ № 46 и № 47);
  • на проспекте Победы (в районе домов №21 копус 3,4,5).

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки автотранспорта.

            
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