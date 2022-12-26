На пожаре в Витебске спасли молодого безработного

ННВ • 26/12/22 19:18 • Здарэнні

26 декабря в Витебске произошел пожар квартиры в одном из домов на улице Новый Быт, пожарные спасли молодого владельца жилища.



Примерно в два час дня в МЧС поступило сообщение о пожары. Приехавшие на вызов пожарные увидели, что из окна на четвертом этаже идет дым.

Дверь в квартиру оказалась незапертой, проникнув внутрь спасатели обнаружили горящий диван, а в соседней комнате на кровати лежал мужчина, который не подавал признаков жизни.

Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 34-летнего мужчину в больницу. Как выяснилось позже, пострадавший нигде не работал и проживал один, сообщается пресс-службой МЧС.