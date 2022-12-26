«Ледяное крыльцо» образовалось у входа в один из банков в Витебске

Сяржук Серабро • 26/12/22 15:12 • Здароўе

Огромный ледяной «пандус» появился у дома №72 на улице Максима Горького в Витебске.



Здесь, перед входом в одно из отделений «Белинвестбанка», находится лестница из десятка ступеней.

Сейчас, как видно из фото, опубликованного в городском чате, уступы между ступеней забиты снегом, который слежался в сплошную ледяную корку. Поверхность лестницы в результате стала практически гладкой, что, наверное, удобно для катания на санках, но вот взбираться по ней ко входу в задние опасно.

После нескольких дней оттепели температура атмосферного воздуха в Витебске в канун Рождества опустилась ниже 0 и продолжала падать до 26 декабря. Сейчас снова теплеет и в в ночь со вторника на среду по прогнозам снова возможна оттепель.