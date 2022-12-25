В Витебске вышли из печати сразу две новые книги о городе

Сяржук Серабро • 25/12/22 18:19 • Культура

Сразу две новые книги о нашем городе изданы в канун Нового 2023 года витебским журналистом и краеведом Аркадием Подлипским.



Одна из них называется «Витебская азбука». В ней с помощью букв кириллицы автор рассказал о различных аспектах витебской истории и настоящего, а также местных знаменитостях. Эта книга посвящена памяти замечательного витебского художника-графика Григория Филипповича Кликушина (1921-2014), столетие со дня рождения которого исполнилось в прошлом году.

Вторая книга называется «Их уже нет». Она рассказывает о недошедших до наших дней памятниках Витебска. Это расширенный, снабженный новыми фотографиями, вариант одной из глав вышедшей семь лет тому назад книги «В граните и бронзе».