На «Нафтане» произошел пожар — горел резервуар с нефтепродуктами
25 декабря в Новополоцке на ОАО «Нафтан» произошел пожар, на его ликвидацию потребовалось более часа.
В 10:12 пожарные получили сообщение о возгорании резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6. Подобный вертикальный резервуар вмещает 2000 кубометров жидкого вещества.
На место пожары выехали подразделения МЧС. В 11:23 им удалось локализовать возгорание, не допустив распространения очага горения за пределы конструкции резервуара.
Ликвидировали возгорание в 11:23. Люди во время пожара на ОАО «Нафтан» не пострадали.
В результате происшествия работа установки и технологический процесс не нарушены. Причина возгорания и ущерб будут определены объектовой комиссией предприятия, сообщается пресс-службой МЧС.
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