В Витебске будут судить последнего бандита из оршанской бригады Уродова

Іван Дзедушкін • 24/12/22 13:51 • Грамадства

В канун Нового Года в Витебске начнется суд на Виктором Радевичем — последним членом банды Уродова из Орши, скрывавшимся два десятка лет в России. Ему грозит расстрел.



Дерзкую банду, занимавшуюся разбойными нападениями с убийствами, в конце 90-х создал 23-летний работник Оршанской налоговой инспекции Юрий Уродов. «Бригада» состояла из восьми человек, на вооружении у которых были четыре пистолета, обрез и ножи. Кроме того бандиты в одной из воинских частей купили два комплекта формы сотрудников милиции, а также изготовили поддельные удостверения.

В банду Уродов привлек своего 21-летнего приятеля Александра Буханова, а затем были кооптированы Радевич, Павлюченко, Господарик, Кораневский, Кулеш и Богданович. В период с 29 апреля 1998 года по 6 октября 1999 года банда совершила 10 вооруженных нападений на людей, 4 человек убили.

Первым делом стало нападение на автобус «челноков», ехавших в Москву за товаром. Его остановил Дмитрий Господарик, одетый в милицейскую форму. Коммерсантов избили и отняли у них деньги.

Для владельца пилорамы в Лепеле налет бандитов закончился смертью: к нему в квартиру в милицейской форме зашли Александр Буханов и Виктор Радевич. Когда бизнесмен отказался отдать нападавшим ценности, Буханов убил его двумя выстрелами из пистолета. Из квартиры налетчики вынесли видеоаппаратуру и ювелирные украшения.

По похожей схеме произошло нападение на оршанца, собиравшегося обменять двухкомнатную квартиру на четырехкомнатную с доплатой. Его также застрелили прямо в жилище.

Был убит и еще один житель Орши, ехавший в Минск за товаром, и остановленный на дороге тоже при помощи милицейской формы. А еще одного оршанца, хорошего знакомого бандитов, застрелили чтобы завладеть его «Audi 100».

В ночь с 6 на 7 октября 1999 года «бригада» вывезла в лес богатого жителя Орши и пытала его, требуя 10 000 долларов. На заброшенном кладбище мужчину били, кололи ножом, а Буханов пытался отрезать садовым секатором пальцы. Бросив жертву в заброшенном здании бандиты поехали к его жене, но женщина не открыла дверь. Когда злоумышленники вышли, на улице Ленина к ним подошли сотрудники милиции для проверки.

В 2002 году «Советская Белоруссия» писала, что Александр Буханов, одетый в милицейскую форму, открыл огонь из пистолета и ранил командира батальона спецназа войсковой части 3214 майора, а также сотрудника милиции.

Сейчас же прокуратура сообщает, что для обеспечения отхода банды выстрелы из пистолета произвел Радевич, одного из силовиков он ранил, а двое других уклонились от выстрелов.

Спустя десять дней милиции удалось накрыть часть банды. Один из Бандитов был убит, «бригадир» Юрий Уродов застрелился.

Суд приговорил Александра Буханова к смертной казни, остальные бандиты получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Самый меньший срок дали «новобранцу» Богдановичу, чей внешний вид и привлек внимание наряда милиции, а самый большой — Господарику.

Виктору Радевичу, которому в 1999 году было 22 года, удалось скрыться. Спустя более 20 лет его нашли в России. Бандита обнаружили в Санкт-Петербурге и задержали 18 августа 2021 года. А 28 июля 2022 года генеральная прокуратура РФ сообщила, что запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Виктора Радевича для привлечения к уголовной ответственности удовлетворен, и он был передан белорусской стороне.

Радевича обвиняют в бандитизме (статья 286 УК в редакции 1999 года), разбое (часть 3 статьи 89 УК в редакции 1960 года), убийстве, сопряженном с разбоем и бандитизмом (пункты 12 и 16 части 2 статьи 139 УК в редакции 1999 года) и попытке убийстве сотрудника милиции (часть 1 статьи 14 и статья 362 УК в редакции 1999 года). Несколько из этих статей предусматривают смертную казнь.

Дело 45-летнего Александра Радевича будут рассматриваться в Витебском областном суде, заседания начнутся 28 декабря. Судить последнего члена банды Уродова поручили судье Галине Бондал.