Витеблянин задавил женщину в Лепельском районе
22 декабря в Лепельском районе произошло ДТП с гибелью пешехода, сообщает ГАИ.
На 171-м километре автодороги «Минск – Витебск» 27-летний житель Витебска, управляя фургоном «Iveco», при встречном разъезде с автомобилем, совершил наезд на женщину, которая шла в попутном с грузовиком направлении.
Женщина в результате дорожно-транспортного происшествия получила тяжелые травмы и погибла.
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