Витеблянин задавил женщину в Лепельском районе

Іван Дзедушкін • 23/12/22 14:37 • Здарэнні

22 декабря в Лепельском районе произошло ДТП с гибелью пешехода, сообщает ГАИ.



На 171-м километре автодороги «Минск – Витебск» 27-летний житель Витебска, управляя фургоном «Iveco», при встречном разъезде с автомобилем, совершил наезд на женщину, которая шла в попутном с грузовиком направлении.

Женщина в результате дорожно-транспортного происшествия получила тяжелые травмы и погибла.