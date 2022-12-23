Парад Дедов Морозов пройдет сегодня в Витебске, перекроют некоторые улицы

ННВ • 23/12/22 15:13 • Падзеі

Узнали, во сколько состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Витебске, а также какие улицы в это время будут перекрыты.



Витебская общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!» запланирована 23 декабря на 18:00. В рамках мероприятия к областной ёлке на площади Победы должны пройти 110 пар Дедов Морозов и Снегурочек. По версии горисполкома они будут двигаться по скверу на улице Богдана Хмельницкого.

При этом ГАИ сообщает, что в связи с этим праздничным шествием сказочных персонажей в Витебске ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого на участке от поликлиники №4 до улицы Жесткова и на улице Жесткова от дома №10 до улицы Ленина.

Движение будет перекрыто на время прохождения Дедов Морозов и Снегуроче, Госавтоинспекция просит жителей и гостей Витебска учитывать информацию и заранее планировать маршрут.