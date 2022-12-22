Синоптики предупреждают о сильных туманах

Зоя Машэка • 22/12/22 17:47 • Экалогія

22 и 23 декабря в Витебской области ожидаются сильные туманы, возможно резкое снижение видимости.



Вечером 22 декабря туманы, наблюдающиеся в западной половине Витебщины, распространятся на всю область. Такая погода сохранится док конца суток и ночью 23 декабря.

Во время туманов возможно снижение горизонтальной видимости до 100 метров. На 16:00 горизонтальная видимость в аэропорту Витебска составляла 300 метров.