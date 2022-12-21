Назад в 90-е: в Витебске обокрали фуру, везшую бытовую технику из РФ

Іван Дзедушкін • 21/12/22 16:51 • Крымінал

Заночевавший в Витебске дальнобойщик лишился части груза — из его фуры вынесли 32 посудомоечные машины. Милиция установила, что работали «гастролеры».



Столичная компания закупила в России большую партию бытовой техники, но часть ее пропала во время стоянки фуры в Витебске.

По пути из РФ водитель фуры остановился в Витебске на ночлег, а машину оставил на охраняемой стоянке. На следующий день он обнаружил, что машина вскрыта, а часть техники пропала.

Сотрудникам уголовного розыска Октябрьского РОВД вышли на след подозреваемых, по версии силовиков, дерзкую кражу в областном центре совершил криминальный дуэт из Барановичей.

39-ти и 47-летний мужчины заехали на территорию стоянки, сорвали пломбы с полуприцепа и забрали 32 посудомоечные машины.

Стоимость похищенного товара составляет 33 000 рублей. Краденую бытовую технику злоумышленники отвезли в Минск, где попросили знакомого продать посудомойки.

Силовикам удалось изъять только часть похищенного, подозреваемые в совершении кражи жители Барановичей задержаны, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.