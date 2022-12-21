На 5,6% ниже объем промышленного производства Витебской области

Сяржук Серабро • 21/12/22 23:39 • Эканоміка

По итогам одиннадцати месяцев 2022 года объем промышленного производства Витебской области на 5,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Особенно сильное снижение объемов производства наблюдается в горнодобывающей промышленности, где падение по итогам января-ноября составило 20,1% (19,3% по итогам января-октября). В обрабатывающей промышленности падение составило 7%, а в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 3,1%.

Рост на 0,5% показывает вид деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом».

В текущих ценах объем промышленного производства в Витебской области за январь-ноябрь 2022 года составил 19 191 500 000 рублей, сообщает областная статистика.