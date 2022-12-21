Фура врезалась в легковушку под Витебском, есть пострадавшие

• 21/12/22 16:11 • Здарэнні

21 декабря возле Новки столкнулись легковушка и фура, травмы получили два человека.
Фура врезалась в легковушку под Витебском, есть пострадавшие. Фото ГАИ

По информации Госавтоинспекции, 40-летний житель Витебска,  управляя автопоездом в составе тягача «DAF» с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Golf», который выехал со второстепенной дороги.

Фура врезалась в легковушку под Витебском, есть пострадавшие. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковушки получили травмы и были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу

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