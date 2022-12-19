В Витебске не вышли на линию 15% автобусов от запланированного

Сяржук Серабро • 19/12/22 20:50 • Падзеі

В понедельник на маршрутах Витебска не хватало 11 автобусов.



19 декабря на улицах областного центра по плану должны были работать 72 автобуса, вместо этого на линию вышла только 61 машина, сообщает оператор перевозок.

Таким образом, в понедельник в Витебске работало на 11 автобусов меньше, чем было должно, что составляет 15% от необходимых по графику машин.

Также в этот день не хватало 2 троллейбусов, а трамваи крусировали, как было запланировано.