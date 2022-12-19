В Витебске не вышли на линию 15% автобусов от запланированного

• 19/12/22 20:50 • Падзеі

В понедельник на маршрутах Витебска не хватало 11 автобусов.
Сочлененный автобус в Витебске. Фото Сергея Серебро

19 декабря на улицах областного центра по плану должны были работать 72 автобуса, вместо этого на линию вышла только 61 машина, сообщает оператор перевозок.

Таким образом, в понедельник в Витебске работало на 11 автобусов меньше, чем было должно, что составляет 15% от необходимых по графику машин.

Также в этот день не хватало 2 троллейбусов, а трамваи крусировали, как было запланировано.

            
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