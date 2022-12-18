В Витебске потратят 28,5 тыс. руб. на новогодние баннеры
В канун Нового года Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство закупает плакат-растяжки, баннеры, стрит-баннеры и панно на 28 520 рублей.
Закупка разбита на семь лотов стоимостью от 180 до 12 000 рублей. Эти изделия собираются размещать в местах проведения массовых мероприятий, в том числе на улицах Богдана Хмельницкого, Белобородова и Московском проспекте.
Примечательно, что срок поставки указан с 4 по 10 января следующего года. Финансируется закупка за счет бюджетных средств, а расчёты за товар производятся по мере выделения денежных средств из городского бюджета.
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