В Витебске потратят 28,5 тыс. руб. на новогодние баннеры

Сяржук Серабро • 18/12/22 16:27 • Эканоміка

В канун Нового года Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство закупает плакат-растяжки, баннеры, стрит-баннеры и панно на 28 520 рублей.



Закупка разбита на семь лотов стоимостью от 180 до 12 000 рублей. Эти изделия собираются размещать в местах проведения массовых мероприятий, в том числе на улицах Богдана Хмельницкого, Белобородова и Московском проспекте.

Примечательно, что срок поставки указан с 4 по 10 января следующего года. Финансируется закупка за счет бюджетных средств, а расчёты за товар производятся по мере выделения денежных средств из городского бюджета.