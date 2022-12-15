В Витебске умер один из старейших журналистов Вадим Борщевский

ННВ • 15/12/22 19:54 • Некралог

На 73-м году жизни в ночь с 14 на 15 декабря в Витебске умер один из старейших журналистов города Вадим Борщевский.



Вадим Борщевский уроженец Полоцка, он окончил филологический факультет Белорусского государственного университета.

Педагог по образованию, он много занимался журналистикой. В 1990-е был одним из издателей витебской городской газеты «ЛАД». Сотрудничал с рядом СМИ, какое-то время возглавлял журналистское сообщество Витебской области. Был шеф-редактором газеты «Витебский курьер» в конце ее существования в виде печатного издания.