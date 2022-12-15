В Витебске появился представитель китайского автобренда JAC

ННВ • 15/12/22 18:54 • Эканоміка

Витеблянам предлагают купить китайские кроссоверы JAC JS4 и JS6. Цена вопроса — 61 900 и 85 600 рублей.



Кроссоверы JAC JS4 и JAC JS6 официально представлены в Беларуси. Первые партии привез в страну дистрибьютор JAC Motors – «Трансконсалт Сервис». Цены на кроссовер JS4 в автоцентрах стартуют с 61 900 рублей, а на JS6 – с 85 600 рублей.

Сейчас на обе модели предлагается почти беспроцентная рассрочка – по ставке 0,01% годовых.

В ноябре в автоцентрах республики появились лифтбэк J7 и рамный пикап T6. Сейчас стали доступны ещё две модели кроссоверов: JAC JS4 и JAC JS6.

Теперь линейка доступных автомобилей выглядит следующим образом. Вместительный и стильный лифтбек JAC J7 с ценой от 67100 рублей в комплектации Luxury. Модель оснащена 1,5 л бензиновым турбированным двигателем, КП – бесступенчатый вариатор CVT. Полный комплект LED оптики и богатое оснащение системами безопасности и комфортного вождения. J7 поставляются в пяти расцветках кузова: красном, синем, белом, тёмно-сером, чёрном. Это комфортный городской автомобиль с безупречным дизайном и одним из самых вместительных багажников в своём классе – от 520 до 1510 литров. Для этого автомобиля дилеры JAC готовы предложить своим клиентам многочисленные удобные финансовые программы: кредит, лизинг, рассрочку, в том числе можно воспользоваться программой Trade-in.

Инновационный и комфортный компактный кроссовер JAC JS4 с ценой от 61900 рублей. Кроссовер доступен в комплектации Luxury и оснащён 1,5 л бензиновым турбированным двигателем с коробкой 6МТ или вариатором CVT. Автомобиль богато оснащён системами безопасности и комфортного вождения. Имеет большой объём багажника в 520/1050 литров. Это современный городской кроссовер с узнаваемым дизайном и богатым оснащением.

Продвинутый, стильный и мощный кроссовер JAC JS6 с ценой от 85600 рублей. Автомобиль с первого взгляда впечатляет гармоничностью форм и стиля. JAC JS6 укомплектован турбированным мотором 1,5л с мощностью 180 л.с. и коробкой-роботом DCT6 с двумя мокрыми сцеплениями, комфортной независимой подвеской. Это просторный автомобиль с максимальным оснащением, лаконичным интерьером, в котором единый цифровой экран отображает показания приборной панели и данные информационно-развлекательного комплекса.

Рамный, дизельный, полноприводной, удобный пикап JAC Т6 с ценой от 93100 рублей. Это среднеразмерный пикап с самым большим грузовым отсеком в своём классе и грузоподъёмностью в 900 кг, дизельным двухлитровым двигателем мощностью 136 л.с. Автомобиль не только предельно функционален и укомплектован полным пакетом систем безопасности, но и комфортабелен: кожаная отделка салона, камера заднего вида, сенсорный экран мультимедиа. Гарантия на пикап JAC Т6 – 3 года или 150 000 километров пробега.

Гарантия производителя для легковых моделей составляет 5 лет или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Записаться на тест-драйв в Витебске можно у дилера — автоцентр «ВитебскАвтоСити», который находится на Вороновском кольце.

Официальный дистрибьютор JAC Motors – ООО «Трансконсалт Сервис» 14 декабря провёл презентацию четырёх моделей легковых автомобилей компании JAC Motors. На презентацию были приглашены официальные автодилеры JAC Motors, руководство БАА, представители компании JAC, Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РБ, представители прессы, гости из страховых компаний, лизинговых компаний и банков, обеспечивающих выгодные для покупателей финансовые инструменты, другие партнёры.