Мусоровоз сбил ребенка в Билево

Іван Дзедушкін • 13/12/22 17:38 • Здарэнні

13 декабря в Билево школьник попал под мусоровоз, после ДТП ребенка доставили в Больницу.



Наезд на 13-летнего мальчика совершил 69-летний витеблянин, управлявший спецавтомобилем «ЗИЛ» и ехавший по улице 33-й Армии.

По предварительной информации ГАИ, школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшего ребенка доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.